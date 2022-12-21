Полковник запаса и главред ИА ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук прокомментировал Pravda.Ru заявление министра обороны Сергея Шойгу о пополнении ядерной триады РФ бомбардировщиком Ту-160М и МБР "Сармат".
"После модернизации Ту-160М получит новые характеристики. Я думаю, что бомбардировщик получит новые ракеты. Также электронную аппаратуру заменят на более современную цифровую. По всей видимости, какие-то средства навигации, целеуказания, расчетные задачи будет решать уже искусственный интеллект", — сказал Матвийчук.
Западу неприятно слышать о том, что Россия поставила межконтинентальные баллистические ракеты на боевое дежурство, отметил эксперт.
"Для них это головная боль. С "Сарматом" пока ни одна противоракетная оборона бороться не может. Мы ещё поставили их на боевое дежурство с системами, которые позволяют нам отслеживать пуски противника. Они не знают, что с ними пока ещё делать", — подчеркнул собеседник издания.
Ранее Шойгу заявил, что российская ядерная триада в 2022 году пополнилась глубоко модернизированным стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Также он сообщил о начале работ по развёртыванию МБР "Сармат".
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