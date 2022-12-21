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Военный эксперт назвал развёртывание МБР "Сармат" головной болью для Запада

Силовые структуры

Полковник запаса и главред ИА ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук прокомментировал Pravda.Ru заявление министра обороны Сергея Шойгу о пополнении ядерной триады РФ бомбардировщиком Ту-160М и МБР "Сармат".

Военный эксперт назвал развёртывание МБР "Сармат" головной болью для Запада

"После модернизации Ту-160М получит новые характеристики. Я думаю, что бомбардировщик получит новые ракеты. Также электронную аппаратуру заменят на более современную цифровую. По всей видимости, какие-то средства навигации, целеуказания, расчетные задачи будет решать уже искусственный интеллект", — сказал Матвийчук.

Западу неприятно слышать о том, что Россия поставила межконтинентальные баллистические ракеты на боевое дежурство, отметил эксперт.

"Для них это головная боль. С "Сарматом" пока ни одна противоракетная оборона бороться не может. Мы ещё поставили их на боевое дежурство с системами, которые позволяют нам отслеживать пуски противника. Они не знают, что с ними пока ещё делать", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Шойгу заявил, что российская ядерная триада в 2022 году пополнилась глубоко модернизированным стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Также он сообщил о начале работ по развёртыванию МБР "Сармат".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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