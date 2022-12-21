ВСУ за месяц потеряли более 250 офицеров в Артёмовске из-за тактики НАТО

Подразделения ВСУ, которые были переброшены в Артёмовск (Бахмут) несут серьёзные потери с конца ноября. Наиболее высокий рост смертей офицеров отмечается среди командиров взводов и рот в 57-й мотопехотной, 60-й пехотной, 46-й аэромобильной и 59-й мотопехотной бригадах украинской армии, которые считаются самыми боеспособными.

Все они проходили боевую подготовку в Германии ещё до начала СВО и на Яворовском полигоне. Обучение проводили инструкторы стран НАТО и офицеры соединений армии и Национальной гвардии США, сообщает "Военная хроника".

Из-за того, что оценка противника в Бахмуте была неверной, количество погибших офицеров приблизилось к отметке 250 человек. Обученные по стандартам НАТО командиры попадали в засаду, допуская тактические ошибки.

Также источник отмечает и другую причину такого большого количества потерь среди украинских военных подразделений — это дефицит бронированной техники.