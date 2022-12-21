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Литовкин: Минобороны соберёт ещё полмиллиона военнослужащих для ВС РФ из контрактников

Силовые структуры

В коллегии Министерства обороны сегодня, 21 декабря, было объявлено об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн человек. Численность увеличат не только за счёт контрактников, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, но это будет одним из приоритетных направлений.

Литовкин: Минобороны соберёт ещё полмиллиона военнослужащих для ВС РФ из контрактников

"Я думаю, что это будет делаться за счёт того, что будут создавать более привлекательные условия для службы по контракту. Сегодня в строю стоят 400 тысяч контрактников, а обещают 695 тысяч, то есть примерно на 300 тысяч больше", — цитирует Литовкина "МК".

Ещё 200 тысяч военнослужащих могут добрать из присоединённых территорий — это Запорожье, Херсонщина, ДНР и ЛНР. Кроме того, увеличился призывной контингент, отметил эксперт.

Стоит напомнить, что сегодня на коллегии Минобороны заявили и о создании новых подразделений. В ближайшем времени будут сформированы более десяти различных дивизий.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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