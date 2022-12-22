Лукашенко о перемещении ВС Белоруссии: "Хочешь мира — готовься к войне"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о военных манёврах и перемещении армии страны.

По его словам, в интернете распространяется много "кривотолков" о передвижении Вооружённых сил Белоруссии и РФ, а также о проверках в силовом блоке государства.

"Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим я хочу ответить на разного рода кривотолки", — приводит слова Лукашенко издание БелТА.

Как пояснил белорусский лидер, совместная группировка ВС России и Белоруссии создана для качественного реагирования на гипотетические угрозы в адрес Союзного государства. Он добавил, что тренировки российских и белорусских военных продолжаются.

"Перемещаем туда, куда считаем нужным", — подчеркнул руководитель Белоруссии.

Лукашенко призвал не доверять конспирологическим теориям, которые появляются в Сети. При этом он не исключил вероятной агрессии против Белоруссии со стороны соседних государств.