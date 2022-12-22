Bloomberg: Байден заявил, что Запад не хочет провоцировать Третью мировую войну

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом вызвала ажиотаж. Аналитики и эксперты обсуждают цели и результаты поездки. Глава Америки не пожелал удовлетворить все просьбы Зеленского в вопросе поставок современного оружия для нужд ВСУ, так как это может вызвать раскол всего мира.

"Идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира. Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя", — приводит слова Байдена Bloomberg.

Некоторые европейские страны обеспокоены поставками Украине ЗРК Patriot, так как Москва уже высказалась по этому поводу в негативном ключе, предупредив, что данное оружие будет рассматриваться как прямое вмешательство Запада в российско-украинский конфликт.

"Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью это понимают, но не собираются вступать в войну с Россией. Они не хотят Третьей мировой войны", — рассказал Байден на пресс-конференции в Белом доме с Зеленским.