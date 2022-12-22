Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о стабилизации ситуации в регионе. При этом чиновник отметил, что она всё ещё напряжённая.
"Обстрелы уменьшились, они носят больше хаотический характер", — подчеркнул политик во время пресс-конференции с журналистами.
Вместе с этим врио главы Херсонской области оценил вероятность проведения новогоднего перемирия. На него не стоит надеяться из-за поведения украинских властей, сообщил Сальдо.
Ранее он заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации вернут Херсон и правобережную часть Днепра в состав региона РФ.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.