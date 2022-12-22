Врио главы Херсонской области: обстановка в регионе стабилизируется

Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о стабилизации ситуации в регионе. При этом чиновник отметил, что она всё ещё напряжённая.

"Обстрелы уменьшились, они носят больше хаотический характер", — подчеркнул политик во время пресс-конференции с журналистами.

Вместе с этим врио главы Херсонской области оценил вероятность проведения новогоднего перемирия. На него не стоит надеяться из-за поведения украинских властей, сообщил Сальдо.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации вернут Херсон и правобережную часть Днепра в состав региона РФ.