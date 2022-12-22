Представители Следственного комитета РФ заявили, что, предположительно, по отелю, в котором пострадали экс-руководитель госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко, ВСУ нанесли удар из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar Франции.
"Следователи установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу гостиницы в Донецке", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе атаки украинской армии погибли два человека, которые находились рядом с Хоценко и Рогозиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.