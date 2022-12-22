Следственный комитет РФ: ВСУ обстреляли гостиницу с Рогозиным, предположительно, из гаубицы Caesar

Представители Следственного комитета РФ заявили, что, предположительно, по отелю, в котором пострадали экс-руководитель госкомпании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко, ВСУ нанесли удар из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar Франции.

"Следователи установят обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу гостиницы в Донецке", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе атаки украинской армии погибли два человека, которые находились рядом с Хоценко и Рогозиным.