Путин: Вооружённые силы Российской Федерации "пощёлкают" ЗРК Patriot на Украине

Руководитель России Владимир Путин заявил, что отправка зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву со стороны Вашингтона продлит вооружённое столкновение на Украине.

По мнению президента, такую технику нельзя назвать оборонительным оружием.

"Мы пощёлкаем и Patriot", — подчеркнул глава страны во время выступления после заседания Госсовета.

Как отметил Путин, Вооружённые силы Российской Федерации найдут способ противостоять этой старой системе.

Ранее в Junge Welt прокомментировали визит лидера Украины Владимира Зеленского в США. По словам журналистов, он и его американский коллега Джо Байден намерены затянуть конфликт Москвы и Киева.