Руководитель России Владимир Путин заявил, что отправка зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву со стороны Вашингтона продлит вооружённое столкновение на Украине.
По мнению президента, такую технику нельзя назвать оборонительным оружием.
"Мы пощёлкаем и Patriot", — подчеркнул глава страны во время выступления после заседания Госсовета.
Как отметил Путин, Вооружённые силы Российской Федерации найдут способ противостоять этой старой системе.
Ранее в Junge Welt прокомментировали визит лидера Украины Владимира Зеленского в США. По словам журналистов, он и его американский коллега Джо Байден намерены затянуть конфликт Москвы и Киева.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.