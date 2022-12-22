Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Царёв: ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале
RusVesna: бойцы батальона "Спарта" уничтожают ВСУ под Донецком дронами Mavic
Украина прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию
Пасечник заявил, что подразделения НМ ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью ВС РФ
Матвийчук допустил взятие Артёмовска ещё до Нового года
В Госдепе не доверяют Киеву, опасаясь коррупции при распределении финансовой помощи
В Харькове и Днепропетровске раздались взрывы
Путин назвал спорт секретом своей работоспособности
Военкор Литовкин об атаке ВСУ на Рогозина: захватили власть в стране

Подоляка заявил, что ЗРК MIM-104 Patriot ВСУ не смогут сбить беспилотники "Герань-2" и "Кинжалы" ВС РФ

Силовые структуры

В результате поездки Владимира Зеленского в США Вашингтон обещал поставить зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что данные ЗРК не справятся с российскими средствами воздушного нападения. Среди них БПЛА "Герань-2" и гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Подоляка заявил, что ЗРК MIM-104 Patriot ВСУ не смогут сбить беспилотники "Герань-2" и "Кинжалы" ВС РФ

Patriot способен обнаруживать самолёты на дальности до 120 км, а баллистические ракеты MIM-104 — на удалении 80 км. Подоляка отметил, что потребуются десятки и сотни батарей для полной защиты Украины. США не готовы к таким тратам, поскольку стоимость одной ракеты Patriot составляет несколько миллионов долларов.

Кроме этого, БПЛА "Герань-2" неуязвим для данных ЗРК.

"Небольшой беспилотник практически невидим для радаров американского ЗРК из-за своих размеров, скорости и небольшой высоты полёта", — сказал Подоляка.

Patriot не может поражать гиперзвуковые ракеты.

"Максимальная скорость цели, которую могут перехватить ракеты MIM-104, — 2,2 км/с. Ракеты "Кинжал" летят к цели со скоростью более 4 км/с и активно маневрируют", — объяснил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Последние материалы
Царёв: ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале
Подоляка заявил, что ЗРК MIM-104 Patriot ВСУ не смогут сбить беспилотники "Герань-2" и "Кинжалы" ВС РФ
RusVesna: бойцы батальона "Спарта" уничтожают ВСУ под Донецком дронами Mavic
Украина прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию
Пасечник заявил, что подразделения НМ ЛНР с 1 января 2023 года могут стать частью ВС РФ
Десять вопросов, на которые наука пока не знает ответа
Матвийчук допустил взятие Артёмовска ещё до Нового года
Уникальная коллекция чудес: от мистики до НЛО
В Госдепе не доверяют Киеву, опасаясь коррупции при распределении финансовой помощи
В Харькове и Днепропетровске раздались взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников