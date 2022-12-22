Подоляка заявил, что ЗРК MIM-104 Patriot ВСУ не смогут сбить беспилотники "Герань-2" и "Кинжалы" ВС РФ

В результате поездки Владимира Зеленского в США Вашингтон обещал поставить зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что данные ЗРК не справятся с российскими средствами воздушного нападения. Среди них БПЛА "Герань-2" и гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Patriot способен обнаруживать самолёты на дальности до 120 км, а баллистические ракеты MIM-104 — на удалении 80 км. Подоляка отметил, что потребуются десятки и сотни батарей для полной защиты Украины. США не готовы к таким тратам, поскольку стоимость одной ракеты Patriot составляет несколько миллионов долларов.

Кроме этого, БПЛА "Герань-2" неуязвим для данных ЗРК.

"Небольшой беспилотник практически невидим для радаров американского ЗРК из-за своих размеров, скорости и небольшой высоты полёта", — сказал Подоляка.

Patriot не может поражать гиперзвуковые ракеты.

"Максимальная скорость цели, которую могут перехватить ракеты MIM-104, — 2,2 км/с. Ракеты "Кинжал" летят к цели со скоростью более 4 км/с и активно маневрируют", — объяснил эксперт.