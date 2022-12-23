Кнутов: НАТО начнет войну с Россией, как только она подойдет к Киеву

ВС РФ в 2023 году надо освобождать полностью Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

Но гораздо важнее, что мы, не теряя солдат, вгоняем Украину в 19 век, а это большое достижение, и в десятки раз превосходит успехи России на фронте, сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Основной аргумент критиков спецоперации в том, что 150-тысячной группировки ВС РФ хватило бы для победы, если бы бросили все силы на Киев или на Донбасс.

По его словам, НАТО может вмешаться в этот конфликт, если будет серьёзный разгром ВСУ и быстрое продвижение группировки к Киеву.

"Но пока мы на киевском направлении наступать не можем, потому что у нас для этого недостаточно сил. Американская разведка хорошо докладывает, что наших войск там хватает для обороны, но недостаточно для активного наступления. Но если киевское направление будет активизировано, это будет серьезная помощь Донбассу и другим направлениям. Потому что им придется снимать войска", — подытожил Кнутов.