Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания
Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией
Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Терапевт призвал россиян проветривать квартиры
ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ
МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта
New York Post: у Путина есть "супероружие", и оно почти готово к применению

Кнутов: НАТО начнет войну с Россией, как только она подойдет к Киеву

Силовые структуры

ВС РФ в 2023 году надо освобождать полностью Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

Кнутов: НАТО начнет войну с Россией, как только она подойдет к Киеву

Но гораздо важнее, что мы, не теряя солдат, вгоняем Украину в 19 век, а это большое достижение, и в десятки раз превосходит успехи России на фронте, сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Основной аргумент критиков спецоперации в том, что 150-тысячной группировки ВС РФ хватило бы для победы, если бы бросили все силы на Киев или на Донбасс.

По его словам, НАТО может вмешаться в этот конфликт, если будет серьёзный разгром ВСУ и быстрое продвижение группировки к Киеву.

"Но пока мы на киевском направлении наступать не можем, потому что у нас для этого недостаточно сил. Американская разведка хорошо докладывает, что наших войск там хватает для обороны, но недостаточно для активного наступления. Но если киевское направление будет активизировано, это будет серьезная помощь Донбассу и другим направлениям. Потому что им придется снимать войска", — подытожил Кнутов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
Последние материалы
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
О "рождении" мира из ничего, или "Традиционный научный метод себя исчерпал"
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания
Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией
Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Лоток кошки: как правильно мыть и чистить "отхожее место" питомца
Терапевт призвал россиян проветривать квартиры
ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ
МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников