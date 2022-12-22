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Украина прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию

Силовые структуры

Украина прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию.

ТАСС сообщил, ссылаясь на The Wall Street Journal, что эти предложения Киев может представить уже в феврале 2023 года.

Команда Зеленского прорабатывает детали плана, состоящего из десяти пунктов, заявляют источники издания из США и Европы.

Среди предложений Украины — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен военнопленными по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Незалежной.

Ранее украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом данные пункты плана по урегулированию конфликта.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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