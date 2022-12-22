Украина прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию.
ТАСС сообщил, ссылаясь на The Wall Street Journal, что эти предложения Киев может представить уже в феврале 2023 года.
Команда Зеленского прорабатывает детали плана, состоящего из десяти пунктов, заявляют источники издания из США и Европы.
Среди предложений Украины — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен военнопленными по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Незалежной.
Ранее украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом данные пункты плана по урегулированию конфликта.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.