Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжёлой контузии после обстрела в Донецке

Супруга бывшего руководителя "Роскосмоса" Татьяна Рогозина опровергла распространяемые в некоторых СМИ слухи о своей тяжёлой контузии, полученной в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке.

В своих соцсетях она отметила, что пострадал лишь её муж.

"У меня нет тяжёлой контузии, слава богу. У мужа ранение", — подчеркнула женщина.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что он и ещё несколько человек попали под обстрел в Донецке. Политик убеждён: кто-то "слил" боевикам ВСУ сведения о его местонахождении, ведь украинские военные нанесли несколько высокоточных ударов по гостинице. Он также добавил, что за последние восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали этот комплекс.

По словам помощника Рогозина, осколок мины, попавший в спину бывшего гендиректора "Роскосмоса", не получится извлечь.