Власти Ирана ответили Зеленскому на обвинения в поставке беспилотников в РФ: "Терпение не бесконечно"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым Тегеран передаёт Москве беспилотники.

"Стратегическое терпение Ирана в отношении этих необоснованных обвинений не бесконечно", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит New York Post.

Вместе с этим политик посоветовал президенту Украины проанализировать опыт других лидеров, которым помогал Вашингтон.

Ранее в The American Conservative раскритиковали Зеленского, который не поблагодарил граждан США за "рождественский подарок" на сумму 45 миллиардов долларов.