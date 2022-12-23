Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым Тегеран передаёт Москве беспилотники.
"Стратегическое терпение Ирана в отношении этих необоснованных обвинений не бесконечно", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит New York Post.
Вместе с этим политик посоветовал президенту Украины проанализировать опыт других лидеров, которым помогал Вашингтон.
Ранее в The American Conservative раскритиковали Зеленского, который не поблагодарил граждан США за "рождественский подарок" на сумму 45 миллиардов долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.