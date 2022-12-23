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Власти Ирана ответили Зеленскому на обвинения в поставке беспилотников в РФ: "Терпение не бесконечно"

Силовые структуры

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, согласно которым Тегеран передаёт Москве беспилотники.

"Стратегическое терпение Ирана в отношении этих необоснованных обвинений не бесконечно", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит New York Post.

Вместе с этим политик посоветовал президенту Украины проанализировать опыт других лидеров, которым помогал Вашингтон.

Ранее в The American Conservative раскритиковали Зеленского, который не поблагодарил граждан США за "рождественский подарок" на сумму 45 миллиардов долларов.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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