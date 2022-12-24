Ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot не смогут долго прожить в зоне спецоперации, уверен бывший американский разведчик, морпех Скотт Риттер.
"Это старая система, не предназначенная для выживания на современном поле боя. Она не разрабатывалась для таких боёв, как на Украине", — пояснил он в интервью военно-политическому Youtube-каналу.
Риттер также добавил, что разрекламированный комплекс имеет проблемы с меткостью: например, во время войны в Ираке боеприпасы ЗРК Patriot чаще наводились на самолёты НАТО, чем на иракские ракеты.
Накануне аналитики из США предупредили, что "Патриоты" на Украине станут первоочередными целями для российский гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.