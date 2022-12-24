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Экс-разведчик из США Риттер: ЗРК Patriot — старая система и не выживет на Украине

Силовые структуры

Ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot не смогут долго прожить в зоне спецоперации, уверен бывший американский разведчик, морпех Скотт Риттер.

"Это старая система, не предназначенная для выживания на современном поле боя. Она не разрабатывалась для таких боёв, как на Украине", — пояснил он в интервью военно-политическому Youtube-каналу.

Риттер также добавил, что разрекламированный комплекс имеет проблемы с меткостью: например, во время войны в Ираке боеприпасы ЗРК Patriot чаще наводились на самолёты НАТО, чем на иракские ракеты.

Накануне аналитики из США предупредили, что "Патриоты" на Украине станут первоочередными целями для российский гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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