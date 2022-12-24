Войска ВС РФ лишили ВСУ возможности наносить удары по Донецку из Марьинки ДНР

Российские войска штурмуют позиции ВСУ в Марьинке. Боевые действия переместились в западные кварталы города. ВСУ оборудуют огневые точки в многоэтажках либо используют частный сектор с ранее созданными коммуникациями в виде траншей и окопов, сообщает "Военное обозрение".

Армия России обстреливает позиции военных Украины в районе расположения улиц Шахтёрская, Каштановая, Ивана Франко в западной части Марьинки. На данном участке ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк из городской черты населённого пункта, откуда вёлся огонь систематически. Российская армия оттесняет противника всё дальше на запад.

Автомобильные дороги со стороны Курахово находятся под контролем ВС РФ. Так русская армия пресекает попытки ВСУ перебросить технику к Марьинке.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки войска ВС РФ уничтожили целое подразделение ВСУ в зоне СВО на Украине.