Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Newsweek: для обучения работе с ЗРК Patriot военнослужащим ВСУ потребуются месяцы
Певец Леонид Агутин опроверг слухи о разводе с Анжеликой Варум
Старовойт: националисты ВСУ обстреляли посёлок в Курской области
В ходе СВО на Украине ВС РФ уничтожили двух наёмников из Грузии ВСУ
Генерал ВС США Барри Маккефри: ВСУ не смогут выиграть в СВО, пока они находятся в обороне
NYT: в разведке ВСУ Буданов назвал целью нахождения ВС РФ в Белоруссии обманные операции
Австор TAC Лири сравнил Зеленского с царём Иродом из-за поездки в США
Российские корабли с ракетами "Калибр" напугали Украину
Певица Пугачёва может вернуться в РФ из-за проблем с израильским паспортом

В США президенту Зеленскому вручили "чёрную метку" — приказали наступать

Силовые структуры

Вашингтон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому "чёрную метку".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"После возвращения из США Зеленский на ставке потребовал от Залужного новое контрнаступление, которое необходимо победоносно завершить до февраля 2023 года", — цитирует ведущий Первого канала источник из администрации Зеленского.

По его словам, по США дали лидеру Незалежной время до марта изменить ситуацию на фронте. Если у ВСУ ничего не получится, то Зеленский обязан будет принять мирный план Вашингтона.

Зеленскому вручена "чёрная метка" — Белый дом разочаровался в дальнейшем финансировании киевского режима Если украинский президент не выполнит условий, а он их физически не в состоянии выполнить, то его ждёт "утилизация от хозяев", отметил Осташко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Евсеев раскрыл участь донбасской группировки ВСУ: "Прижмём к Днепру и ликвидируем"

Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.

Евсеев раскрыл участь донбасской группировки ВСУ: "Прижмём к Днепру и ликвидируем"
RT: режиссёр студии "Квартал 95" Олег Бобало погиб под Артёмовском в ходе боёв в СВО
RT: режиссёр студии "Квартал 95" Олег Бобало погиб под Артёмовском в ходе боёв в СВО
Евсеев заявил, что ВС РФ формируют мощную армию для прорыва и победы над ВСУ в 2023 году
Bild*: экс-генерал НАТО Бридлав требует, чтобы война пришла в Россию
Знак зодиака 24 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Капитан I ранга Гундаров заявил о подготовке войск ВС РФ к прямому столкновению с ВС НАТО
WP: Зеленский не смог убедить Байдена в возможности "полной победы" над Россией
NYT: Киев оказался в безвыходном положении из-за огромных потерь и нехватки боеприпасов
NYT: Киев оказался в безвыходном положении из-за огромных потерь и нехватки боеприпасов
Последние материалы
NYT: в разведке ВСУ Буданов назвал целью нахождения ВС РФ в Белоруссии обманные операции
Австор TAC Лири сравнил Зеленского с царём Иродом из-за поездки в США
Российские корабли с ракетами "Калибр" напугали Украину
Певица Пугачёва может вернуться в РФ из-за проблем с израильским паспортом
В рождественском вертепе подо Львовом рядом с фигуркой Христа стоят Байден и Бандера*
Сатановский: следующая СВО будет проводиться в Казахстане
Точным ударом расчёта орудия МТ-12 "Рапира" ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Дзержинском
Херсонских "ждунов" отправили доказывать свою преданность Киеву кровью
Войска ВС РФ лишили ВСУ возможности наносить удары по Донецку из Марьинки ДНР
19FortyFive: заявление Путина — поворотный момент в стратегии РФ на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников