Вашингтон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому "чёрную метку".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"После возвращения из США Зеленский на ставке потребовал от Залужного новое контрнаступление, которое необходимо победоносно завершить до февраля 2023 года", — цитирует ведущий Первого канала источник из администрации Зеленского.
По его словам, по США дали лидеру Незалежной время до марта изменить ситуацию на фронте. Если у ВСУ ничего не получится, то Зеленский обязан будет принять мирный план Вашингтона.
Зеленскому вручена "чёрная метка" — Белый дом разочаровался в дальнейшем финансировании киевского режима Если украинский президент не выполнит условий, а он их физически не в состоянии выполнить, то его ждёт "утилизация от хозяев", отметил Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.