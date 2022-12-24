В США президенту Зеленскому вручили "чёрную метку" — приказали наступать

Вашингтон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому "чёрную метку".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"После возвращения из США Зеленский на ставке потребовал от Залужного новое контрнаступление, которое необходимо победоносно завершить до февраля 2023 года", — цитирует ведущий Первого канала источник из администрации Зеленского.

По его словам, по США дали лидеру Незалежной время до марта изменить ситуацию на фронте. Если у ВСУ ничего не получится, то Зеленский обязан будет принять мирный план Вашингтона.

Зеленскому вручена "чёрная метка" — Белый дом разочаровался в дальнейшем финансировании киевского режима Если украинский президент не выполнит условий, а он их физически не в состоянии выполнить, то его ждёт "утилизация от хозяев", отметил Осташко.