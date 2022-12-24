Спецоперация на Украине не закончится до тех пор, пока Киеву будут поступать денежные средства и вооружение от США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе для Magyar Nemzet.
Российско-украинский конфликт рискует стать затяжным, но ответственность за него лежит на Вашингтоне, отметил премьер.
"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает её деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — говорит Орбан.
Кроме того, политик сообщил, что Венгрия не будет отказываться от экономических отношений с Российской Федерацией, несмотря на то, что от Брюсселя поступают упрёки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.