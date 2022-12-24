Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: мир на Украине зависит от денег и оружия США

Спецоперация на Украине не закончится до тех пор, пока Киеву будут поступать денежные средства и вооружение от США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе для Magyar Nemzet.

Российско-украинский конфликт рискует стать затяжным, но ответственность за него лежит на Вашингтоне, отметил премьер.

"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает её деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", — говорит Орбан.

Кроме того, политик сообщил, что Венгрия не будет отказываться от экономических отношений с Российской Федерацией, несмотря на то, что от Брюсселя поступают упрёки.