Татарский: военные ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Марьинкой возле Донецка

Российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов Вооружённых сил Украины в районе Марьинки возле Донецка. Об этом проинформировал писатель и доброволец Владлен Татарский.

После взятия штурмом опорного пункта противника группа боевиков ВСУ сдалась. Они оказались мобилизованными из Херсона.

Пленные признались, что после захода на фронт мужчин начали в экстренном порядке забирать на поле боя. По их словам, командование ВСУ специально отправило их в "мясорубку" без подготовки "доказывать свою преданность Киеву и искупать вину кровью".

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили двух наёмников из Грузии ВСУ.