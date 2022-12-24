Российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов Вооружённых сил Украины в районе Марьинки возле Донецка. Об этом проинформировал писатель и доброволец Владлен Татарский.
После взятия штурмом опорного пункта противника группа боевиков ВСУ сдалась. Они оказались мобилизованными из Херсона.
Пленные признались, что после захода на фронт мужчин начали в экстренном порядке забирать на поле боя. По их словам, командование ВСУ специально отправило их в "мясорубку" без подготовки "доказывать свою преданность Киеву и искупать вину кровью".
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили двух наёмников из Грузии ВСУ.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.