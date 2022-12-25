На Бахмутском направлении ВС РФ ликвидирован 24-летний наёмник ВСУ Сейдж О’Доннелл из Австралии

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В зоне специальной военной операции на Украине большое количество иностранных военнослужащих в составе ВСУ.

Сейдж О'Доннелл

В ходе боёв русская армия ликвидировала австралийского наёмника Сейджа О'Доннелла 1998-го года рождения. О его гибели сообщили друзья бойца, оставившие на его странице в социальных сетях соболезнования, пишет издание "Русская Весна". Военный родился в Виктории, штате на юго-востоке Австралии. Погиб в ходе боёв на Бахмутовском (Артёмовском) направлении.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне спецоперации.