Yonhap: беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи, слышны выстрелы

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на военнослужащих.

По информации агентства, Южная Корея осуществила предупредительные выстрелы в ответ на появление северокорейских дронов. Отмечается, что сотрудники оборонного ведомства обнаружили беспилотники неподалёку от межкорейской границы примерно в 04:45 по московскому времени.

"Со стороны Южной Кореи подняты военные самолёты, вертолёты и другая техника", — сказано в публикации.

Как уточнили источники Yonhap, дроны КНДР проникли вплоть до окрестностей Сеула — столицы республики.

Кроме того, агентство сообщает о крушении южнокорейского штурмовика КА-1, экипаж которого пытался перехватить "неопознанные объекты" с территории КНДР. Предварительно удалось установить, что пилоты живы, точные причины ЧП ещё выясняются.