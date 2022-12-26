Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на военнослужащих.
По информации агентства, Южная Корея осуществила предупредительные выстрелы в ответ на появление северокорейских дронов. Отмечается, что сотрудники оборонного ведомства обнаружили беспилотники неподалёку от межкорейской границы примерно в 04:45 по московскому времени.
"Со стороны Южной Кореи подняты военные самолёты, вертолёты и другая техника", — сказано в публикации.
Как уточнили источники Yonhap, дроны КНДР проникли вплоть до окрестностей Сеула — столицы республики.
Кроме того, агентство сообщает о крушении южнокорейского штурмовика КА-1, экипаж которого пытался перехватить "неопознанные объекты" с территории КНДР. Предварительно удалось установить, что пилоты живы, точные причины ЧП ещё выясняются.
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