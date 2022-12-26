Кадыров заявил, что ВС РФ "перещёлкают" ЗРК "Patriot" США и уничтожат любого, кто направит оружие в сторону России

Рамзан Кадыров высказался относительно "дальновидного подхода" президента РФ Владимира Путина к решению сложных стратегических задач. Чеченский лидер отметил, что ему близка позиция российского лидера.

Он подчеркнул, что Путин стремится защитить свой народ от "всяких посягательств бездуховного Запада и Европы". Кадыров считает, что жители РФ успешно противостоят тлетворной и циничной идеологии, которую им навязывают через Украину.

"Мы прекрасно справляемся с этой задачей и даём мощный отпор натовским силам", — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер выразил уверенность, что ВС РФ "перещёлкают" ЗРК США "Patriot", а также уничтожат любого, кто направит оружие сторону России.