Рамзан Кадыров высказался относительно "дальновидного подхода" президента РФ Владимира Путина к решению сложных стратегических задач. Чеченский лидер отметил, что ему близка позиция российского лидера.
Он подчеркнул, что Путин стремится защитить свой народ от "всяких посягательств бездуховного Запада и Европы". Кадыров считает, что жители РФ успешно противостоят тлетворной и циничной идеологии, которую им навязывают через Украину.
"Мы прекрасно справляемся с этой задачей и даём мощный отпор натовским силам", — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер выразил уверенность, что ВС РФ "перещёлкают" ЗРК США "Patriot", а также уничтожат любого, кто направит оружие сторону России.
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