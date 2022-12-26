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Подоляк: русских из Крыма выгоним в нищую Россию, которая идёт не в ногу с цивилизацией

Силовые структуры

Киев установит для крымчан "максимальную ответственность" за поддержку РФ.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, речь идёт и об уголовной ответственности, и о депортации.

"Люди, которые носили в кармане паспорт Украины, которые хлопали в ладоши и говорили: "Ура, мы хотели Россию видеть у себя на полуострове", они должны понести за это максимальную ответственность. Они должны будут уехать в Россию, если они там хотели жить, в этой нищей стране, которая совершенно идёт не в ногу с цивилизацией человеческой", — в эфире телеканала "Дом" сказал чиновник.

Почему русские "должны жить на нашей территории?", спрашивает русофоб.

Ранее Подоляк призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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