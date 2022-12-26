Киев установит для крымчан "максимальную ответственность" за поддержку РФ.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, речь идёт и об уголовной ответственности, и о депортации.

"Люди, которые носили в кармане паспорт Украины, которые хлопали в ладоши и говорили: "Ура, мы хотели Россию видеть у себя на полуострове", они должны понести за это максимальную ответственность. Они должны будут уехать в Россию, если они там хотели жить, в этой нищей стране, которая совершенно идёт не в ногу с цивилизацией человеческой", — в эфире телеканала "Дом" сказал чиновник.