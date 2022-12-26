Чегринец призвал всеми средствами поражения пресекать попытки ВСУ захватить Крым

Вооружённые силы РФ должны жёстко пресекать всеми возможными способами попытки киевского режима захватить Крымский полуостров. Об этом сообщил политик, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он считает, что по границе Крыма с Херсонской области уже проходят красные линии.

"Любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жёстко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны", — отметил Чегринец в беседе с РИА Новости.

По его словам, Крымский полуостров обладает стратегической и сакральной значимостью. Как пояснил политик, на его территории в 2014 году был запущен процесс "собирания земель русских", который продолжился после начала специальной военной операции.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует установить контроль над Крымом "и дипломатией, и силой". Российский сенатор Сергей Цеков назвал подобные высказывания "бахвальством". Он считает, что такой сюжет никогда не станет реальностью.