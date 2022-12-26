Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 26 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.
Сообщается, что армия России уничтожила американскую артсистему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Ликвидация гаубицы произошла в районе населённого пункта Георгиевка ДНР.
Ранее ведомство проинформировало, что Вооружённые силы РФ уничтожили группу диверсантов и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении в ЛНР.
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