МО: ВС РФ уничтожили группу диверсантов и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении ЛНР

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 26 декабря.

Сообщается, что армия России уничтожила диверсионно-разведывательную группу и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении в Луганской Народной Республике.

"Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих", — доложило ведомство.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ.