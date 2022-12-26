Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 26 декабря.
Сообщается, что армия России уничтожила диверсионно-разведывательную группу и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении в Луганской Народной Республике.
"Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих", — доложило ведомство.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ.
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