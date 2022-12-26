Представитель ВС ВСУ Игнат назвал инцидент на аэродроме в Энгельсе очередным хлопком

Ракетный инцидент в Саратовской области на военном аэродроме в Энгельсе является очередным хлопком. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Сегодня стало известно, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлёте к объекту, но упавшие осколки повредили здание. В результате атаки погибли три человека, четверо находятся в больнице.

"Ничего страшного. Это просто очередной хлопок… Если россияне думали, что в*** не коснётся их глубокого тыла, это не так", — приводит слова Игната "Военное обозрение".

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