Военкор Сладков информирует, что танкисты ВС РФ обещают освободить Марьинку до конца года

В районе Марьинки украинские войска несут серьёзные потери. Противник пытается открывать огонь из РПГ и миномётов по танкам российской армии, но у них ничего не получается.

Военный корреспондент Александр Сладков побывал в горячей точке. Танкист 150-й мотострелковой дивизии рассказал, как обстоит ситуация на данном участке фронта. Украинские танки, которые были в районе Марьинки, отошли на прежние рубежи, так как ВС РФ успешно наступают. Танки прикрывают работу пехоты и разрушают укрепрайоны ВСУ.

Танкист с уверенностью заявил, что до Нового года Марьинка отойдёт под контроль российских войск. После взятия этого населённого пункта будет открыта дорога на Красногоровку, а это снизит интенсивность обстрелов Донецка.

"Городок возьмём, я тоже так думаю. Мало того, мы разобьём и опорные пункты ВСУ, разбросанные вокруг. Сейчас и в Марьинке, и вокруг идут бои. Дожмём!" — солидарен с танкистом Сладков.