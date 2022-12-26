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Комбат Ходаковский: ВС РФ перемалывают силы ВСУ на Бахмутском направлении

Силовые структуры

На данный момент основная задача российской армии состоит не во взятии Бахмута под контроль, а в перемалывании группировки ВСУ на этом направлении. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он отметил, что ситуация под Бахмутом довольно тяжёлая, однако противник проигрывает в "мясорубке", несмотря на присутствие в регионе элитных подразделений спецназа ВСУ.

"Можно, например, занять без труда какие-либо территории, не суметь их удержать. В ситуации с Бахмутом мы действуем достаточно эффективно, решая задачу даже не по взятию самого Бахмута. Мы говорим о том, сколько воинских частей Украины становятся недееспособными", — заявил Ходаковский в эфире программы "60 минут".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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