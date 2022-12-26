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Медведев стал первым замом Путина в военно-промышленной комиссии России

Силовые структуры

Руководитель России Владимир Путин ввёл новую должность первого заместителя президента в военно-промышленной комиссии РФ. Этот пост получит экс-лидер нашей страны, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Указ Путина опубликован на официальном сайте правовой информации. Как сообщили чиновники, первый зампред комиссии способен формировать советы и рабочие группы.

При этом состав комиссии покинул глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Должность получил руководитель МЧС Александр Куренков.

Также список членов комиссии пополнили, например, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и генконструктор компании "Энергия" Владимир Соловьёв.

Ранее Медведев сказал, что Москва сделает всё, чтобы избежать мировую войну и ядерную катастрофу.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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