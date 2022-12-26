Медики успешно удалили из спины Рогозина осколок украинского боеприпаса

Врачи извлекли из позвоночника бывшего руководителя госкомпании "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина осколок боеприпаса. Об этом рассказал помощник политика.

"Провели сложную операцию", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

По словам помощника Рогозина, её можно назвать успешной. Экс-глава корпорации поправляется, добавил его представитель.

Ранее Рогозин сообщал, что ему грозит из-за ранения паралич. Также политик заявлял: Украина ответит за убийство друзей.

"Я хочу сказать, что в долгу не останусь", — отметил бывший руководитель компании.