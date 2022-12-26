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Медики успешно удалили из спины Рогозина осколок украинского боеприпаса

Силовые структуры

Врачи извлекли из позвоночника бывшего руководителя госкомпании "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина осколок боеприпаса. Об этом рассказал помощник политика.

"Провели сложную операцию", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

По словам помощника Рогозина, её можно назвать успешной. Экс-глава корпорации поправляется, добавил его представитель.

Ранее Рогозин сообщал, что ему грозит из-за ранения паралич. Также политик заявлял: Украина ответит за убийство друзей.

"Я хочу сказать, что в долгу не останусь", — отметил бывший руководитель компании.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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