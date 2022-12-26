Врачи извлекли из позвоночника бывшего руководителя госкомпании "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина осколок боеприпаса. Об этом рассказал помощник политика.
"Провели сложную операцию", — подчеркнул собеседник РИА Новости.
По словам помощника Рогозина, её можно назвать успешной. Экс-глава корпорации поправляется, добавил его представитель.
Ранее Рогозин сообщал, что ему грозит из-за ранения паралич. Также политик заявлял: Украина ответит за убийство друзей.
"Я хочу сказать, что в долгу не останусь", — отметил бывший руководитель компании.
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