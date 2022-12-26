Спикер ВСУ Гуменюк: Россия готовится к новой массированной атаке по территории Украины

Россия готовится к новой массированной атаке по территории Украины. Об этом заявила начальница объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в интервью украинскому изданию.

По её мнению, российские военные, скорее всего попытаются "испортить праздники" Киеву.

"Надо отдавать себе в этом отчёт, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", — высказалась представитель вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил со ссылкой на источник, что Зеленский дал поручение подготовить диверсионные группы для совершения терактов на территории России в новогодние праздники.