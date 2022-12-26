Два офицера ВВС Украины Гулов и Зубач ликвидированы в зоне СВО в ДНР

Украинские СМИ сообщают об уничтожении ещё двух офицеров украинских войск. Подполковники ВВС Украины Владислав Гулов и Александр Зубач, предположительно, входили в состав экипажа вертолёта противника, сбитого военнослужащими ВС РФ.

Оба офицера закончили учебные заведения Военно-воздушных сил Украины, были участниками миротворческих операций в Демократической Республике Конго и Либерии. Ликвидированы подполковники были в Донецкой Народной Республике.