Украинские СМИ сообщают об уничтожении ещё двух офицеров украинских войск. Подполковники ВВС Украины Владислав Гулов и Александр Зубач, предположительно, входили в состав экипажа вертолёта противника, сбитого военнослужащими ВС РФ.
Оба офицера закончили учебные заведения Военно-воздушных сил Украины, были участниками миротворческих операций в Демократической Республике Конго и Либерии. Ликвидированы подполковники были в Донецкой Народной Республике.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.