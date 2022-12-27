Лавров: Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову"

Предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности лучше выполнить "подобру-поздорову" или вопрос решат ВС РФ.

Об этом в интервью ТАСС заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — в частности, отметил глава МИД России.

Касательно продолжительности конфликта, то киевский режим и стоящий за ним Вашингтон в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление, подытожил министр.