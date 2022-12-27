Предложения Москвы по демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности лучше выполнить "подобру-поздорову" или вопрос решат ВС РФ.
Об этом в интервью ТАСС заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли, врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — в частности, отметил глава МИД России.
Касательно продолжительности конфликта, то киевский режим и стоящий за ним Вашингтон в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление, подытожил министр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.