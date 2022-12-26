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Киевский журналист: "Чудовищные цифры потерь ВСУ неудивительны"

Силовые структуры

Все факторы: перевес армии России в огневой мощи и авантюризм киевской власти, делают огромные цифры украинских потерь в Артёмовске не такими уж и невероятными.

Киевский журналист: "Чудовищные цифры потерь ВСУ неудивительны"

Об этом сообщил киевский журналист, уехавший в РФ, Андрей Ваджра.

"Могу предположить, что потери украинской стороны сейчас гораздо больше. Если взять тот же Бахмут, в котором сейчас идёт кровавая мясорубка, но уже на данный момент озвучивается цифра около 10 тысяч погибших украинских военнослужащих. Если учитывать, что перевес российской стороны в огневой мощи один к десяти, то это, в принципе, нормально. Если учитывать, что Киев руководствуется в своих действиях в зоне боевого соприкосновения даже не какими-то военными целями, а в большей степени целями пиара, пропагандистскими целями", — в эфире интернет-канала "Река Перемен" отметил эксперт.

По его словам, человеческая масса, которую Киев туда согнал путём, не имеет для него большого значения, а отсюда неудивительны эти потери, подытожил Ваджра.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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