В Киеве на акции протеста против отключения электроэнергии произошла стрельба

В Киеве прошла акция протеста против отключения электроэнергии, во время которой была зарегистрирована стрельба.

По информации украинского издания "Страна.ua", инцидент произошёл в понедельник, 26 декабря. Отмечается, что владельцы квартир в жилищном комплексе "Бережанский" выразили своё недовольство из-за частного отсутствия света. Они перекрыли движение на Автозаводской улице, подчёркивается в материале.

Кроме того, в статье сказано, что жильцы пожаловались на застройщика, у которого остались долги перед энергетической компанией ДТЭК.

27 декабря украинские журналисты сообщили о стрельбе на акции протеста.

По предварительным данным, подозреваемые в нарушении общественного порядка задержаны, на месте ЧП работают полицейские.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему государства получится восстановить лишь к лету 2023 года в случае прекращения боевых действий.