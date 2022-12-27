Военнопленный ВСУ сообщил о проблемах с продовольствием в зоне спецоперации на Украине. Об этом доложило Министерство обороны РФ, разместив видеоролик с интервью.
Боец Украины Евгений Церуш поделился, что командование бросило солдат на передовой без еды и воды.
"Легче стало. Не в том плане, что свобода, а потому что начальство наше ведь просто бросило нас без еды. Банку тушёнки дали на всех", — поделился военнослужащий.
Церуш подчеркнул, что в российском плену их обеспечили едой и водой.
Ранее сообщалось, что Ростислав Ищенко заявил о ключевой задаче совместной группировки войск ВС РФ и Белоруссии.
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