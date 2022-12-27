Ищенко заявил о ключевой задаче Объединённой группировки войск ВС РФ и Белоруссии

Для решения задач спецоперации создана совместная российско-белорусская группировка войск. Политолог, историк, дипломат и публицист Ростислав Ищенко рассказал о возможных действиях военного формирования в беседе с "Военным делом".

Он отметил, что группировка не сможет наступать на Украину, поскольку направления возможных ударов слишком предсказуемые из-за непроходимости Припятских болот. Кроме того, российско-белорусское объединение способно нанести только вспомогательный удар.

"Для того, чтобы наступление с Севера (даже ограниченное по масштабам) не превращалось в рискованную авантюру, необходимо вначале добиться обрушения основного украинского фронта (в Донбассе), занятия или надёжной блокады Харькова, прорыва пограничных укреплений в Сумской и Черниговской областях и выхода к Днепру на протяжении большей части Левого берега", — сообщил Ищенко.

Минск не заинтересован в конфликте с Украиной. Участие в военных действиях с Киевом приведёт к недовольству граждан Белоруссии, а также будет поводом для противостояния с Польшей и Прибалтикой. Последние будут выступать против Минска, а Россию никто не сможет защитить.

Ищенко полагает, что целью группировки в Белоруссии является сдерживание угрозы со стороны Польши и Прибалтики, а при необходимости и деблокада Калининграда.

"Литовская армия самая сильная из прибалтийских, но до польской ей далеко. В лучшем случае Литва сможет противопоставить удару из Белоруссии тысяч двадцать человек", — сказал политолог.

Ищенко считает, что нужно разгромить армию Литвы и прорваться к Калининграду до того, как Польша успеет помочь своему союзнику.

Политолог считает, что группировке Белоруссии не стоит участвовать в военных действиях. Сейчас она занимает оборонительную позицию и сковывает превосходящие её по численности польские, прибалтийские, украинские силы.