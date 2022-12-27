Пленный ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке в зоне спецоперации на Украине

Военнопленный ВСУ пожаловался на отсутствие еды и воды в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с интервью бойца. Он отметил, что солдаты были вынуждены терпеть холод и голод.

"Было такое, что в два дня по 100 грамм воды у нас на человека было. Дойти туда было тяжело, потому что работал пулемётчик. Если дойти удавалось туда на базу, не всегда продукция была, потому что сразу всё растаскивали. Нам приходилось один сухарь делить на двоих. Как со скотами относились. Как у нас говорят на Украине, "вас на мясо кинули". Именно то и происходило", — рассказал военный Евгений Кривливый.

Он похвалил хорошее отношение военных России. По его словам, солдатам ВСУ помогли переночевать, обеспечили водой, едой, горячим питьём.

Ранее боец Евгений Церуш поделился плохим отношением командования ВСУ.