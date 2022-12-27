Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный отметил сложную ситуацию в рядах ВСУ, когда бойцы всё чаще самовольно оставляют вверенные им боевые позиции.
О проблеме дезертирства в украинской армии Залужный рассказал в видео в своём Telegram. Главком назвал "сложной" тему возможного ужесточения ответственности за самовольный уход с боевого дежурства и отказ украинских военных следовать приказам начальства.
"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самовольному оставлению позиций? Да", — признался Залужный.
Ранее рост случаев дезертирства в рядах украинской армии подтвердил полковник одного из подразделений, согласившийся Залужным, что наказание за "самоволку" необходимо ужесточать.
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