Залужный: в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство

Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный отметил сложную ситуацию в рядах ВСУ, когда бойцы всё чаще самовольно оставляют вверенные им боевые позиции.

О проблеме дезертирства в украинской армии Залужный рассказал в видео в своём Telegram. Главком назвал "сложной" тему возможного ужесточения ответственности за самовольный уход с боевого дежурства и отказ украинских военных следовать приказам начальства.

"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самовольному оставлению позиций? Да", — признался Залужный.

Ранее рост случаев дезертирства в рядах украинской армии подтвердил полковник одного из подразделений, согласившийся Залужным, что наказание за "самоволку" необходимо ужесточать.