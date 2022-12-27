Руководитель Минобороны Австрии Клаудия Таннер предупредила, что в некоторых странах Европейского союза в ближайшее время произойдёт отключение электроэнергии.
По словам министра, спецслужбы России способны организовать в ЕС блэкаут. Глава военного ведомства обвинила Москву в использовании труда IT-специалистов в качестве оружия в гибридной войне.
"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС очень высока", — сказала Таннер, слова которой передаёт Die Welt.
Вместе с этим чиновница призвала жителей Австрии и страны объединения готовиться к такому сценарию.
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