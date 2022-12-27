Гундаров объяснил ругань на ВСУ полковника Милберна из ЧВК "Моцарт": с такими не заработаешь

Военный эксперт капитан I ранга в запасе Владимир Гундаров объяснил, с чем связаны нелестные высказывания в адрес вооружённых сил Украины (ВСУ) американского полковника Эндрю Милберна из ЧВК "Моцарт".

Аналитик считает, что его слова являются проявлением внутриполитической борьбы на Украине.

Иностранные группировки имеют руководителей, которые нанимают экспертов для давления на Украину из-за развала в ВСУ, отметил Гундаров в беседе с "МК".

Бардак, наркомания и преступность в украинской армии мешают работать американским наёмникам, добавил он.

Что скрывается в ВСУ, кроме массового дезертирства, рукоприкладства к командирам и алкоголизма неизвестно. Наёмники приезжают на Украину заработать денег, но сотрудничать с таким "быдлом" не получается.

Полковник Милберн руководит ЧВК "Моцарт", воюющей на стороне Украины под Бахмутом (Артёмовском). После прибытия в зону боевых действий полковник резко высказался об украинской армии на американском телевидении, обругав их нецензурной бранью.