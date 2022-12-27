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Гундаров объяснил ругань на ВСУ полковника Милберна из ЧВК "Моцарт": с такими не заработаешь

Силовые структуры

Военный эксперт капитан I ранга в запасе Владимир Гундаров объяснил, с чем связаны нелестные высказывания в адрес вооружённых сил Украины (ВСУ) американского полковника Эндрю Милберна из ЧВК "Моцарт".

Гундаров объяснил ругань на ВСУ полковника Милберна из ЧВК "Моцарт": с такими не заработаешь

Аналитик считает, что его слова являются проявлением внутриполитической борьбы на Украине.

Иностранные группировки имеют руководителей, которые нанимают экспертов для давления на Украину из-за развала в ВСУ, отметил Гундаров в беседе с "МК".

Бардак, наркомания и преступность в украинской армии мешают работать американским наёмникам, добавил он.

Что скрывается в ВСУ, кроме массового дезертирства, рукоприкладства к командирам и алкоголизма неизвестно. Наёмники приезжают на Украину заработать денег, но сотрудничать с таким "быдлом" не получается.

Полковник Милберн руководит ЧВК "Моцарт", воюющей на стороне Украины под Бахмутом (Артёмовском). После прибытия в зону боевых действий полковник резко высказался об украинской армии на американском телевидении, обругав их нецензурной бранью.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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