Политолог Бондаренко: вторжение Польши на Западную Украину возможно, если Россия возьмёт Киев

Вторжение Польши на Западную Украину возможно при соблюдении ряда условий. Такое мнение высказал политолог-полонист Юрий Бондаренко.

Эксперт в беседе с aif.ru оценил прогноз замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, согласно которому Венгрия и Польша займут Западные регионы нынешней Украины.

Аналитик считает, что прогноз вполне может сбыться. И самое главное условие этого — эффективное развитие специальной военной операции.

При масштабном наступлении российские войска могут взять Киев и остальные крупные города, отметил собеседник издания.

Такое стечение обстоятельств, возможно, разрушит украинскую государственность. После этого поляки могут ввести войска в Западные области Украины под предлогом защиты, заключил эксперт.