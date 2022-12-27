Вторжение Польши на Западную Украину возможно при соблюдении ряда условий. Такое мнение высказал политолог-полонист Юрий Бондаренко.
Эксперт в беседе с aif.ru оценил прогноз замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, согласно которому Венгрия и Польша займут Западные регионы нынешней Украины.
Аналитик считает, что прогноз вполне может сбыться. И самое главное условие этого — эффективное развитие специальной военной операции.
При масштабном наступлении российские войска могут взять Киев и остальные крупные города, отметил собеседник издания.
Такое стечение обстоятельств, возможно, разрушит украинскую государственность. После этого поляки могут ввести войска в Западные области Украины под предлогом защиты, заключил эксперт.
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