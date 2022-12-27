Прохватилов: Поляки из нелюбви к украинцам сообщают о массовых сдачах ВСУ в плен

Поляки не любят РФ, но не против и уколоть Киев. Поэтому информации СМИ Польши не в пользу Украины вполне можно доверять.

Об этом сообщил старший научный сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, польская пресса полна сообщений о том, что солдаты армии Украины при первой возможности массово сдаются в плен.

"До этого были массовые сдачи, потом информация поутихла. А тут вдруг польская пресса об этом пишет", — в эфире радио "КП" отметил ведущий.

Он отметил, что Варшава ведёт себя рационально, сначала говорили, что откажутся от нефти РФ, а сейчас отыграли назад. Очевидны и перемены в спецоперации. И Варшава решила как-то получить свою долю профита из нынешней повестки.

И если поляки сообщают о массовых сдачах в плен всушников, значит, этому можно верить, подчеркнул эксперт.

"Поляки всегда рады сказать что-то негативное про украинцев, вспоминая ту же "Волынскую резню"", — подытожил Прохватилов.