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Ожесточённые бои ВС РФ и ВСУ под Артёмовском продолжаются, артиллерия работает круглосуточно

Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Под Артёмовском идут ожесточённые бои. Город имеет большое значение как для России, так и для киевского режима. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали о ходе военных действий.

Артёмовск
Артёмовск

Российская артиллерия работает круглосуточно под Артёмовском, штурмуя город с разных направлений. Издание опубликовало кадры с места событий.

Ранее сообщалось, что добровольцы из США нанесли удар с БПЛА по группе польских наёмников ВСУ в зоне спецоперации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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