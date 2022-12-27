Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Под Артёмовском идут ожесточённые бои. Город имеет большое значение как для России, так и для киевского режима. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали о ходе военных действий.
Российская артиллерия работает круглосуточно под Артёмовском, штурмуя город с разных направлений. Издание опубликовало кадры с места событий.
Ранее сообщалось, что добровольцы из США нанесли удар с БПЛА по группе польских наёмников ВСУ в зоне спецоперации.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.