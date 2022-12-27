Добровольцы из США, воюющие на стороне ВС РФ, уничтожили спецгруппу польских наёмников на Украине

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успеха ВС РФ на фронтах.

Группа американских наёмников, воюющая на стороне России, высокоточным огнём поразила польских боевиков во главе с высокопоставленным главарём. Опубликованы кадры с места событий, демонстрирующие удар по врагам.

В момент атаки польские наёмники транспортировали на носилках своего командующего. Удар гранаты уничтожил всех противников.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины.