Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успеха ВС РФ на фронтах.
Группа американских наёмников, воюющая на стороне России, высокоточным огнём поразила польских боевиков во главе с высокопоставленным главарём. Опубликованы кадры с места событий, демонстрирующие удар по врагам.
В момент атаки польские наёмники транспортировали на носилках своего командующего. Удар гранаты уничтожил всех противников.
Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.