Представитель хакеров RaHDIt заявил, что против РФ трудятся несколько тысяч добровольных украинских киберпреступников, активистов в Сети, SMM-специалистов.
Как подчеркнул собеседник РИА Новости, российские IT-эксперты узнали имена, фамилии, отчества свыше тысячи "киберсолдат", обнаружили их снимки и страницы в социальных сетях. По словам члена группировки RaHDIt, не только украинцы, но и люди по всему миру становятся частью этого движения.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал "киберовойска" Киева инструментом военно-политического блока НАТО.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.