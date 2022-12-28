RaHDIt: против России работают тысячи украинских хакеров

Представитель хакеров RaHDIt заявил, что против РФ трудятся несколько тысяч добровольных украинских киберпреступников, активистов в Сети, SMM-специалистов.

Как подчеркнул собеседник РИА Новости, российские IT-эксперты узнали имена, фамилии, отчества свыше тысячи "киберсолдат", обнаружили их снимки и страницы в социальных сетях. По словам члена группировки RaHDIt, не только украинцы, но и люди по всему миру становятся частью этого движения.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал "киберовойска" Киева инструментом военно-политического блока НАТО.