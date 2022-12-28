Данилов о переброске бомбардировщиков РФ на Дальний Восток: достанем и там

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил достать российские бомбардировщики и в Приморском крае.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что РФ перебросила военные самолёты в Приморье после того, как БЛПА Украины атаковали авиабазу в Энгельсе.

"Речь идёт о бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-22МЗ. Но Украина при необходимости сможет достать их и там, на Дальнем Востоке", — сказал Данилов.

Ранее Алексей Данилов заявил, что православные украинцы должны признать Владимира Путина сатаной.