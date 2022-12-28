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Оренбургские казаки встретили добровольцев Забайкалья по законам казачьего братства

Силовые структуры » Министерство обороны

Казаков-добровольцев забайкальского казачьего добровольческого отряда имени Петра Бекетова по пути на Донбасс гостеприимно встретили казаки Оренбургского войскового казачьего общества.

Оренбургские казаки встретили добровольцев Забайкалья по законам казачьего братства

При следовании в зону боевых действий военный самолет с отрядом забайкальских казаков из-за непогоды приземлился в аэропорту Свердловской области. Добровольцев разместили в палаточном городке, развернутом военным ведомством.

— Как только мы сообщили о вынужденной посадке на Урале, атаман Оренбургского войска моментально отреагировал. Была развернута полевая кухня. Нас накормили вкусной гречневой кашей с тушенкой, горячим чаем с бутербродами, разместили в оборудованных палатках. А главное, поддержали по-братски, по-казачьи, — рассказал заместитель командира отряда по воспитательной работе.

По словам атамана Оренбургского войскового казачьего общества Владимира Романов, казаки и сегодня не отступают от вековой традиции — помогают друг другу, по-братски делят хлеб, а в бою прикрывают спину и подставляют плечо.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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