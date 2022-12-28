Оренбургские казаки встретили добровольцев Забайкалья по законам казачьего братства

Казаков-добровольцев забайкальского казачьего добровольческого отряда имени Петра Бекетова по пути на Донбасс гостеприимно встретили казаки Оренбургского войскового казачьего общества.

При следовании в зону боевых действий военный самолет с отрядом забайкальских казаков из-за непогоды приземлился в аэропорту Свердловской области. Добровольцев разместили в палаточном городке, развернутом военным ведомством.

— Как только мы сообщили о вынужденной посадке на Урале, атаман Оренбургского войска моментально отреагировал. Была развернута полевая кухня. Нас накормили вкусной гречневой кашей с тушенкой, горячим чаем с бутербродами, разместили в оборудованных палатках. А главное, поддержали по-братски, по-казачьи, — рассказал заместитель командира отряда по воспитательной работе.

По словам атамана Оренбургского войскового казачьего общества Владимира Романов, казаки и сегодня не отступают от вековой традиции — помогают друг другу, по-братски делят хлеб, а в бою прикрывают спину и подставляют плечо.