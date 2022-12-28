Писатель Захар Прилепин считает, что в случае победы Украины Донецк будет называться Бандеровск, а Луганск — Бандеровск-II.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" высказался о разнице подходов Украины и России.
Прилепин процитировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Впереди самый сложный отрезок — окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", — привёл слова Данилова литератор.
Писатель считает, что отдельные российские деятели слишком мягко реагируют на угрозы.
"Ну давайте всё-таки переговоры? Четыре области и разойдёмся?" — иронизирует Прилепин.
Он считает, что Украина намерена забрать Донбасс, Крым, а Россию собираются разделить на части.
В ответ на это, по мнению писателя, опять слышатся предложения о переговорах.
"А переговоры? Переговорный процесс начнём?" — язвительно шутит Прилепин.
Ранее Захар Прилепин объяснил, что шансов на то, что Украина отдаст России четыре региона, нет.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.