Прилепин об угрозах секретаря СНБО "выбросить" Россию: "Ну давайте всё-таки переговоры? Четыре области и разойдёмся?"

Писатель Захар Прилепин считает, что в случае победы Украины Донецк будет называться Бандеровск, а Луганск — Бандеровск-II.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" высказался о разнице подходов Украины и России.

Прилепин процитировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Впереди самый сложный отрезок — окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", — привёл слова Данилова литератор.

Писатель считает, что отдельные российские деятели слишком мягко реагируют на угрозы.

"Ну давайте всё-таки переговоры? Четыре области и разойдёмся?" — иронизирует Прилепин.

Он считает, что Украина намерена забрать Донбасс, Крым, а Россию собираются разделить на части.

В ответ на это, по мнению писателя, опять слышатся предложения о переговорах.

"А переговоры? Переговорный процесс начнём?" — язвительно шутит Прилепин.

Ранее Захар Прилепин объяснил, что шансов на то, что Украина отдаст России четыре региона, нет.