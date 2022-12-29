Гладков: фрагмент сбитого снаряда упал на развязку дороги в Белгородской области

Над Белгородом и областью сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО), следует из заявления руководителя региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, пострадавших в результате украинской атаки нет. Как пояснил губернатор, сотрудники оперативных служб уточняют данные о последствиях на земле.

"Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский", — отметил Гладков.

Он добавил, что после падения снаряда загорелась сухая трава. Спасатели уже остановили пожар, заключил глава Белгородской области.

Ранее Гладков выразил надежду на то, что жители приграничных районов региона, которым пришлось покинуть свои дома, вскоре вернутся обратно. Губернатор подчеркнул: это может случиться после Нового года.